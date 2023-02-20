Общество 20 февраля 2023, 10:49 Депутат Василий Власов предложил позволить расходовать маткапитал на спортивный инвентарь

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Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой, согласно которой следует разрешить расходовать материнский капитал на покупку различного спортивного инвентаря для детей. Об этом сообщил RT.

По мнению депутата, подобная мера позволит всесторонне поддержать физическое развитие ребенка, так как это положение закреплено в Конституции. А главный источник государственной помощи — это именно материнский капитал.

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«В связи с этим прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности расширения права использования средств материнского капитала на приобретение спортивного инвентаря», — написал Василий Власов.

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