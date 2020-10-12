Депутат узнал о заражении коронавирусом благодаря кофе

«Стал пить кофе, чувствую — запаха нет, поэтому решил сдать (тест на коронавирус — прим. ред.)», — признался законодатель.

По его словам, первый тест оказался положительным, а второй отрицательным. Результат подтвердился после еще одной сдачи в Центральной клинической больнице. Парламентарий заверил, что у него не было ни одышки, ни кашля, ни температуры.

«Уровень кислорода в крови — 99%», — добавил Иванов.