Депутат узнал о заражении коронавирусом благодаря кофе
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заразился коронавирусом. Он узнал об этом благодаря кофе, передает ИА Ura.ru.
«Стал пить кофе, чувствую — запаха нет, поэтому решил сдать (тест на коронавирус — прим. ред.)», — признался законодатель.
По его словам, первый тест оказался положительным, а второй отрицательным. Результат подтвердился после еще одной сдачи в Центральной клинической больнице. Парламентарий заверил, что у него не было ни одышки, ни кашля, ни температуры.
«Уровень кислорода в крови — 99%», — добавил Иванов.