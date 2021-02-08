Депутат усомнился в идее убрать крепкий алкоголь из супермаркетов

Он заметил, что предложение предполагает идеальный расклад, к которому необходимо стремится в России.

«Но мне представляется, что сегодня это не совсем реально. Сама идея правильная — надо, чтобы в специализированных магазинах продавался крепкий алкоголь, а не в продуктовых», — заметил Говорин.

Парламентарий считает, что стоит учитывать условия пандемии коронавируса. В настоящее время бизнес находится в сложном положении. По этой причине решить вопрос одномоментно не получится. По словам депутата, в Москве и других больших городах одна ситуация. При этом в деревнях с тремя магазинами на населенный пункт наблюдается иная картина.

Накануне член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать алкоголь крепче 15% из продуктовых в специализированные магазины.