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    08 февраля 2021, 12:12

    Депутат усомнился в идее убрать крепкий алкоголь из супермаркетов

    Полина Петрова

    Зампред комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин оценил идею убрать алкоголь крепче 15% из продуктовых магазинов и оставить его только в алкомаркетах, сообщил сайт RT.
    Депутат усомнился в идее убрать крепкий алкоголь из супермаркетов

    Он заметил, что предложение предполагает идеальный расклад, к которому необходимо стремится в России.

    «Но мне представляется, что сегодня это не совсем реально. Сама идея правильная — надо, чтобы в специализированных магазинах продавался крепкий алкоголь, а не в продуктовых», — заметил Говорин.

    Парламентарий считает, что стоит учитывать условия пандемии коронавируса. В настоящее время бизнес находится в сложном положении. По этой причине решить вопрос одномоментно не получится. По словам депутата, в Москве и других больших городах одна ситуация. При этом в деревнях с тремя магазинами на населенный пункт наблюдается иная картина.

    Накануне член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать алкоголь крепче 15% из продуктовых в специализированные магазины.