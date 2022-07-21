Депутат указала на невозможность переделки апартаментов в жилье

Депутат Галина Хованская обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» сообщение о том, что апартаменты могут вывести в отдельную категорию недвижимости для уменьшения налогов.

Парламентарий обратила внимание на то, что мера направлена на закрепление статуса подобных объектов.

«Более четкое, чтобы ни у кого не возникало иллюзий, что это может быть когда-то переведено в жилищный фонд», — подчеркнула депутат.

Хованская заметила, что апартаменты не могут быть жильем, поскольку они строятся как объекты нежилого фонда.

«Когда человек покупает, он знает, что он покупает. Но потом начинаются обещания застройщика, что мы переведем, пропишем, построим школы, но это обман и заблуждение», — предупредила Хованская.