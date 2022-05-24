Депутат Тумусов прокомментировал идею о возобновлении вакцинации от оспы

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с RT прокомментировал предложение возобновить вакцинацию от натуральной оспы в России. По его словам, такой необходимости пока нет.

Возобновить вакцинацию от оспы в связи с распространяющейся по миру оспой обезьян ранее предложил депутат Госдумы Иван Сухарев.

«Во-первых, беспокойство коллеги относительно здоровья россиян, конечно, может вызывать только уважение. Во-вторых, насколько я знаю, обезьянья оспа немного отличается от натуральной оспы. Ряд экспертов считают, что вакцина от оспы может защитить от обезьяньей оспы, но другие говорят, что необходимы дополнительные исследования», — отметил Тумусов.

К вакцинации нужно быть готовыми, однако необходимости вводить ее массово пока нет, уверен депутат.