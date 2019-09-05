Депутат Тумусов поддержал предложение продавать алкоголь с 21 года
Первый зампред думского Комитета по охране здоровья Федот Тумусов обсудил с РИА ФАН инициативу Минздрава запретить продажу спиртных напитков лицам, которым не исполнилось 21 года.
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Парламентарий поддержал предложение поднять возрастную планку до 21 года. Тумусов напомнил, что до этого возраста организм только формируется.
Однако у этой инициативы есть и обратная сторона. Как известно, запретный плод сладок, поэтому нужны разъяснительные работы, которые будут сопровождать закон в случае его принятия.
«Необходимо, чтобы доступность алкоголя была минимальная, а именно, чтобы он не был в шаговой доступности. Кроме того, нужно избегать рекламы алкоголя», — пояснил депутат.