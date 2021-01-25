Депутат Тумусов поддержал идею увеличить штраф за склонение детей к употреблению спиртных напитков
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал инициативу в десять раз увеличить размер штрафов за склонение детей к употреблению спиртных напитков, сообщил сайт RT.
«Это проблема — склонение детей к употреблению алкоголя. Если это происходит, или в насильственном порядке, или это происходит ненасильственно, — значит, вовлечение, но в любом случае это должно жестко наказываться», — подчеркнул депутат.
Тумусов отметил, что в этом случае наказание может быть даже уголовным. Он напомнил, что организм ребенка очень слаб, и алкоголь может привести к тяжелым последствиям. Помимо прочего, при регулярном употреблении спиртного появляется привыкание.