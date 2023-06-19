Общество 19 июня 2023, 15:34 Депутат Тумусов поддержал идею разработки закона о статусе беременной

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов назвал хорошей идею разработать закон о статусе беременной. Но при этом добавил, что нужно продумать ряд моментов, передает RT.

По словам депутата, он готов поддерживать инициативы, которые направлены на увеличения рождаемости и демографического подъема в России.

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«Нам надо повышать рождаемость, чтобы у нас численность была на соответствующем уровне», — подчеркнул Федот Тумусов.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила разработать закон о статусе беременной.

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