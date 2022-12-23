Общество 23 декабря 2022, 18:02 Депутат Тумусов поддержал идею размещать предупреждения на сахаросодержащих напитках

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова информировать покупателей о вреде сахарных напитков. Об этом написал RT.

По словам политика, на продукции можно писать о том, какой вред наносит напиток с сахаром при частом его употреблении.

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«Может быть, на каждом напитке, по аналогии с табакокурением и сигаретами, писать о том, какой вред может нанести частое употребление сахаросодержащих напитков», — пояснил парламентарий.

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Он также напомнил россиянам, что с 2023 года будет введен акциз на сладкие напитки.

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