23 декабря 2022, 18:02
Депутат Тумусов поддержал идею размещать предупреждения на сахаросодержащих напитках
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова информировать покупателей о вреде сахарных напитков. Об этом написал RT.
По словам политика, на продукции можно писать о том, какой вред наносит напиток с сахаром при частом его употреблении.
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«Может быть, на каждом напитке, по аналогии с табакокурением и сигаретами, писать о том, какой вред может нанести частое употребление сахаросодержащих напитков», — пояснил парламентарий.
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Он также напомнил россиянам, что с 2023 года будет введен акциз на сладкие напитки.
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