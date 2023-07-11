Общество 11 июля 2023, 14:21 Депутат Тумусов поддержал идею Хамзаева убрать алкогольную и табачную продукцию с общих касс

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение депутата Султана Хамзаева убрать алкогольную и табачную продукцию с общих касс пи перенести ее на спецкассы. Об этом написал RT.

При этом политик добавил, что предложение об отдельной кассе заслуживает особого внимания. Если в магазине есть всего одна касса, то реализовать этот план будет сложно.

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В заключени Тумусов подчеркнул, что это очень правильное направление деятельности.