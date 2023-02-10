Общество 10 февраля 2023, 13:09 Депутат Тумусов оценил инициативу запретить продажу табачной продукции на АЗС

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал инициативу депутата Султана Хамзаева запретить продажу табачной продукции на заправках. Об этом написал RT.

Тумусов отметил, что такое предложение может вызвать раздражение у многих курящих граждан.

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«Люди едут на длительные расстояния, а если запретить продажу, то им придется искать. Не факт, что это снизит уровень потребления», — сказал парламентарий.

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Он добавил, что мер не пропагандировать продажу табачных изделий будет достаточно.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу табачной продукции на АЗС.

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