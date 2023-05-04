Общество 04 мая 2023, 14:08 Депутат Тумусов оценил идею запретить сетям фастфуда использование акций для привлечения клиентов Депутат Тумусов: они торгуют, мягко говоря, вредной пищей, особенно для молодежи

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов оценил предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова о запрете ресторанам быстрого питания использовать акционные механизмы торговли. Об этом написал RT.

Как отметил политик, еда, которую реализуют фастфуды, негативно влияет на здоровье россиян, особенно это касается молодежи.

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«Такое нездоровое питания способствует ожирению и сахарному диабету. Они торгуют, мягко говоря, вредной пищей, особенно для молодежи», — сказал он.

Он также добавил, что полностью запретить рекламные акции в фастфудах не получится, а вот ввести частичный запрет необходимо. Насколько данная мера будет эффективной, нужно смотреть с точки зрения правоприменительной практики, резюмировал Тумусов.