Депутат Тумусов оценил идею Крупника размещать на пачках сигарет сумму затрат курильщика

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов оценил предложение размещать на упаковках сигарет надпись с суммой трат курильщика на вредную привычку. Об этом написал RT.

По словам депутата, инициатива является хорошей, но труднореализуемой.

«Это можно и не на пачках сигарет писать, но и на других источниках информации. Инициатива хорошая, но, насколько она реализуема, у меня есть сомнения», — сказал Тумусов.

Парламентарий добавил, что люди начнут спорить о достоверности данных надписей.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил дополнить упаковку сигарет, а также иные никотиносодержащие товары информацией о суммарных годовых тратах курильщика на вредную привычку.