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    23 мая 2022, 10:41

    Депутат Тумусов оценил идею изменить требования к упаковке табачных изделий

    Полина Гребенщикова

    Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение изменить требования к упаковке табачных изделий, запретив размещать на них ссылки на рекламный контент. Своим мнением он поделился с RT.

    Депутат подчеркнул, что является противником курения.

    «Я приветствую все меры, которые препятствуют употреблению табака. Я считаю, что это очень полезная инициатива», — сказал Тумусов.

    Запретить размещать рекламу на упаковках табачных изделий ранее предложил депутат, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.