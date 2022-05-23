Депутат Тумусов оценил идею изменить требования к упаковке табачных изделий

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение изменить требования к упаковке табачных изделий, запретив размещать на них ссылки на рекламный контент. Своим мнением он поделился с RT.

Депутат подчеркнул, что является противником курения.

«Я приветствую все меры, которые препятствуют употреблению табака. Я считаю, что это очень полезная инициатива», — сказал Тумусов.

Запретить размещать рекламу на упаковках табачных изделий ранее предложил депутат, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.