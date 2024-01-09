Общество 09 января 2024, 14:33 Депутат Тумусов назвал излишней мерой предложение запретить уведомления о времени продажи алкоголя в магазинах

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов назвал излишней мерой предложение запретить уведомления о времени продажи алкоголя в магазинах. По его словам, законодатели увлеклись различными запретами и ограничениями, написал RT.

Депутат считает, что среди граждан следует вести просветительскую деятельность на тему здоровья, поскольку продолжительность жизни человека более чем на 50% зависит от его образа жизни.

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Ранее с инициативой о запрете уведомлений о времени продажи алкоголя в магазинах выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.