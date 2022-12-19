Общество 19 декабря 2022, 13:19 Депутат Цунаева оценила предложение о сокращении рабочего времени для граждан с сердечными патологиями

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Депутат Госдумы Елена Цунаева оценила предложение депутата Султана Хамзаева ввести сокращенные рабочие дни в зимний сезон для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом написал RT.

«Если мы говорим о предпринимателях, то опять же надо понять, какая нагрузка ляжет на них… Нужно понимать, сколько это будет стоить и нужно ли это самим гражданам», — сообщила Цунаева.

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По словам политика, заботиться о здоровье граждан нужно, однако в конкретном случае дело не в рабочем дне, а в профилактике и здоровом образе жизни этой категории граждан.

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Депутат добавила, что любая подобная инициатива должна ложиться на понимание того, как это будет реализовываться в стране с разными часовыми поясами, климатическими зонами и возможностями.

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