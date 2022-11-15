Общество 15 ноября 2022, 14:52 Депутат Толстой рассказал об изменениях в законопроекте о запрете пропаганды извращений

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Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в разговоре с телеканалом «Царьград» рассказал о том, будут ли серьезные изменения между первым и вторым чтением законопроекта о запрете пропаганды извращений.

«Изменения будут. Если коротко, суть в том, что мы запрещаем и пропаганду ЛГБТ, и демонстрацию. Этого раньше не было в законодательстве», — сообщил Толстой.

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Демонстрация будет приравниваться к пропаганде, и ответственность за это будут нести те, кто непосредственно распространяет контент: стриминговые сервисы, кино и другие площадки.

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Политик отметил, что ответственность будет лежать не только на создателях этого контента, но и на распространителях.