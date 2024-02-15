15 февраля 2024, 15:29
Депутат Толмачев предложил ввести штрафы за оставление домашних животных в опасности
Депутат Госдумы от Московской области Александр Толмачев прокомментировал недавние случаи, когда хозяева оставляли питомцев одних надолго без еды и воды. Избежать таких ситуаций поможет строгое законодательное регулирование взаимоотношений хозяев с домашними животными, отметил парламентарий в беседе с Life.
По его мнению, подобная безответственность должна наказываться солидным штрафом.
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Толмачев также отметил, что очевидцы данных происшествий не должны оставаться в стороне. Если собака соседей несколько дней пронзительно воет, стоит обратиться в полицию. Возможно, ее хозяину стало плохо, пояснил депутат.
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