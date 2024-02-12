Общество 12 февраля 2024, 16:30 Депутат Свинцов: Telegram-каналы должны проходить регистрацию по аналогии с электронными СМИ

Читать 360tv в

Telegram-каналы в будущем должны будут проходить регистрацию Роскомнадзора по аналогии с электронными СМИ. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с Ura.ru.

По его словам, сейчас урегулировать это законодательно невозможно, поскольку в стране отсутствуют механизмы по блокировке отдельных ресурсов.

Реклама

«Принимать закон пока невозможно. Как только она появится, я думаю, он будет принят. И администраторы, и владельцы Telegram-каналов будут вынуждены раскрыть свои персональные данные в разумных пределах», — отметил Свинцов.