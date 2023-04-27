Общество 27 апреля 2023, 10:59 Депутат Свинцов предложил маркировать в интернете контент, созданный искусственным интеллектом

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Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с Lenta.ru заявил, что контент, который создает искусственный интеллект в интернете, необходимо каким-то образом маркировать.

По его словам, подобные фото или видео могут легко скомпрометировать человека, подменив ему лицо.

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«Интернет заполонил контент в виде deepfake — это подмена лиц на видео- и фотоизображениях. Этот контент иногда может быть очень негативным, потому что может компрометировать кого-то», — добавил политик.

Он отметил, что заявление председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Русской православной церкви, иерея Федора Лукьянова о закреплении на законодательном уровне маркировки для нейросетей абсолютно логичное. Этот вопрос должен обсуждаться в Госдуме, считает Свинцов.