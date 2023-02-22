Общество 22 февраля 2023, 19:08 Депутат Светлана Разворотнева оценила перспективу принятия единого закона о тишине

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Разрабатывать единый норматив по тишине для всех регионов — нецелесообразно. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сказала зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По ее словам, подобная инициатива нереализуема и является лишней. Потому что в регионах уже регулируется время, в которое разрешен шум.

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«У нас в большинстве регионов уже существуют региональные так называемые законы о тишине. Собственно говоря, для какого-то дополнительного федерального регулирования именно по часам соблюдения тишины необходимости нет», — сказала Светлана Разворотнева.

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Ранее депутаты предложили ввести единое время тишины во всей России с 22:00 до 07:00. Документ поддержали некоторые фракции, в ближайшее время законопроект рассмотрит Госдума.