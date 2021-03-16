Депутат Светлана Бессараб высказалась за идею снизить НДС на стройматериалы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась в поддержку инициативы о снижении ставки НДС на строительные материалы с 20 до 10%, сообщил сайт RT.

«Я бы поддержала данную инициативу. Государство путем регулирования ставок НДС стимулирует развитие той или иной отрасли экономики. Предложение моего коллеги, на мой взгляд, будет способствовать удешевлению конечной стоимости квадратного метра жилья», — подчеркнула депутат.

По ее словам, такие меры актуальны для России в нынешнее время. Она заметила, что в нашей стране уже происходит «своеобразный строительный бум». В частности, граждан поддерживают в рамках ипотечного кредитования. Как считает Бессараб, идея об уменьшении НДС была бы дополнительным стимулом для развития строительной отрасли.