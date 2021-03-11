Депутат Светлана Бессараб раскритиковала идею сокращения рабочей недели для женщин

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскритиковала идею омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой о четырехдневной рабочей неделе для женщин, сообщил сайт «Политика сегодня».

По ее мнению, такое нововведение приведет к дискриминации женского пола со стороны работодателя.

«У женщин сейчас есть различные преференции и льготы, например, для беременных, кормящих, матерей-одиночек. Женщину не допускают к вредным условиям труда, а если у нее несколько детей, то она получает особые условия по выбору времени отпуска. Пока работодатель это понимает и принимает. Но если мы еще что-то добавим, то это приведет к тому, что женщин будут с большей неохотой брать на работу и под любыми предлогами нанимать мужчин», — подчеркнула Бессараб.

Также парламентарий напомнила, что гражданкам России, которые работают в сельской местности, можно брать один дополнительный выходной в месяц за свой счет. Кроме этого, они могут работать по 36 часов в неделю вместо 40. А если рабочих часов вышло более 36, то они по закону оплачиваются как сверхурочные.