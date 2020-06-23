    23 июня 2020, 12:42

    Депутат Светлана Бессараб пояснила, что не следует путать дресс-код с форменной одеждой

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Светлана Бессараб обсудила с радио Sputnik особенности дресс-кода, которые приняты в тех или иных организациях.

    Парламентарий заметила, что не стоит путать дресс-код с форменной одеждой и спецодеждой, которую обязательно надо носить на вредных и опасных производствах.

    «Мы взрослые люди, и если кто-то ошибается и проявляет чрезмерный творческий потенциал в своей одежде, его коллеги или руководитель могут указать на то, что у клиентов такой вид вызывает не те чувства, которые хотелось бы», — обратила внимание член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

    По ее мнению, работодатели в курортных регионах могут разрешить своим сотрудникам приходить в шортах, поскольку офисный дресс-код в летнюю жару — это настоящая пытка.