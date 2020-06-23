Депутат Светлана Бессараб пояснила, что не следует путать дресс-код с форменной одеждой
Депутат Госдумы Светлана Бессараб обсудила с радио Sputnik особенности дресс-кода, которые приняты в тех или иных организациях.
Парламентарий заметила, что не стоит путать дресс-код с форменной одеждой и спецодеждой, которую обязательно надо носить на вредных и опасных производствах.
«Мы взрослые люди, и если кто-то ошибается и проявляет чрезмерный творческий потенциал в своей одежде, его коллеги или руководитель могут указать на то, что у клиентов такой вид вызывает не те чувства, которые хотелось бы», — обратила внимание член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
По ее мнению, работодатели в курортных регионах могут разрешить своим сотрудникам приходить в шортах, поскольку офисный дресс-код в летнюю жару — это настоящая пытка.