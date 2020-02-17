Депутат Сухарев высказался за сохранение зеленой зоны в Уфе

По данным информагентства, Олег Байдин предложил определить границы зеленой зоны города, чтобы узнать потенциал стройки, а также сформировать в рекреационных целях качественный зеленый каркас.

Сухарев признал, что в Уфе есть ряд проблем с экологией, но справиться с тем, что выбрасывают предприятия помогает большое количество деревьев в городской черте.

«Фактически он призвал к тому, чтобы уменьшить территорию лесных насаждений до пяти тысяч га и — если перефразировать его высказывание — вырубить лес, что недопустимо в нынешних условиях, когда мы видим проблемы с вырубкой леса по всей России», — заметил законодатель.

Он назвал высказывание Байдина «безумным» и предположил, что на главное управление архитектуры могут оказывать большое давление, в частности сами строители.