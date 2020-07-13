Депутат Сухарев рассказал о потенциальном регистре недобросовестных нянь

«От того, какими будут наши дети, умными, физически развитыми, зависит будущее нашей страны. Я считаю, что нужно всем семьям, в случае необходимости, предоставить возможность получить эту услугу в виде няни», — обозначил законодатель.

По его словам, можно создать регистр недобросовестных нянь, дабы не получилось так, чтобы при переходе в другую семью такие люди опять не издевались над ребенком. По мнению парламентария, кандидатура няни должна быть проверена, так как нельзя доверять детей неизвестно кому.