Депутат Сухарев предложил ввести льготы на ввоз автомобилей из-за рубежа

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести льготную ставку пошлины на ввоз автомобилей из-за рубежа для физлиц. Об этом написал RT.

Он указал на то, что многие крупные автопроизводители прекратили поставки в Россию, формируя дефицит на рынке. При этом при ввозе автомобилей в Россию из-за границы россиянам приходится оплачивать пошлину, составляющую примерно половину стоимости ввозимого автомобиля.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения льготной ставки пошлины в 5%, по которой физическое лицо сможет оформить один автомобиль в течение пяти лет, оставив действующие ставки в 48—54% на уплату пошлины за второй и последующие автомобили, ввозимые на протяжении данного срока, а также рассмотреть вопрос о создании специального перечня транспортных средств, ввоз которых в Россию разрешен по льготной ставке, возложив полномочия по ведению данного перечня на правительство», — говорится в обращении депутата на имя главы Минфина Антона Силуанова.