Общество 04 марта 2024, 12:18 Депутат Сухарев предложил ввести льготу наследникам из числа студентов и срочников

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Депутат Госдумы Иван Сухарев направил обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова. Он предложил освободить студентов и срочников от уплаты пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство, сообщил RT.

По словам парламентария, соответствующая категория граждан, как правило, не ведет трудовую деятельность и не всегда располагает средствами для денежного сбора.

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В связи с этим Сухарев призвал рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Налоговый кодекс РФ.