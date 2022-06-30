Депутат Сухарев предложил увеличить не облагаемую налогом сумму матпомощи для работников

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил копию письма вице-премьеру Дмитрию Григоренко с предложением увеличить не облагаемую налогом сумму материальной помощи для сотрудников компаний. Об этом написал RT.

Политик предложил освободить работников от уплаты подоходного налога с суммы в 15 тысяч рублей.

«В качестве принимаемых мер поддержки граждан в условиях существующей экономической обстановки прошу вас рассмотреть возможность увеличения предела освобождаемой от налогообложения суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, за налоговый период до 15 тысяч рублей, разработав при этом механизм контроля за соблюдением работодателями прав работников на оплату труда», — отметил он.

По налоговому законодательству от уплаты подоходного налога в России освобождаются только четыре тысячи рублей из данных средств, полученных за календарный год.