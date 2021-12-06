Депутат Сухарев предложил повысить выплаты по больничным для работающих студентов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил повысить пособия по больничным для работающих студентов. Об этом сообщил RT.

Сухарев отметил, что сейчас размер пособия по нетрудоспособности зависит от трудового стажа. При этом ясно, что у студентов не может быть большого стажа, поэтому они могут рассчитывать на пособие по больничному в размере только 60% среднего заработка.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность повышения размера пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка, выплачиваемого за весь период временной нетрудоспособности, лицам, совмещающим трудовую деятельность с обучением в средней школе, получением первого средне-специального или высшего образования, независимо от продолжительности страхового стажа», — говорится в обращении депутата на имя министра труда Антона Котякова.