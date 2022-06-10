Депутат Сухарев предложил повысить потолок дохода для налоговых вычетов на детей

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил в два раза увеличить размер дохода за налоговый период, подлежащий налоговому вычету для детей. Об этом написал RT.

Депутат отметил, что сейчас в целях поддержки семей с детьми предусмотрены налоговые вычеты — суммы с заработной платы родителя на каждого ребенка, не подлежащие удержанию с НДФЛ.

При этом налоговый вычет действует до месяца, в котором совокупный доход налогоплательщика с начала налогового периода (календарного года) превысил 350 тысяч рублей. Если доход превысил эту сумму, налоговый вычет не применяется.

По данным Росстата, средняя зарплата в России составляет около 54 тысяч рублей, что в годовом исчислении составляет сумму свыше 600 тысяч рублей. Таким образом, человек со среднестатистической, по данным Росстата, зарплатой на протяжении практически полугода не сможет пользоваться предусмотренными по закону налоговыми вычетами.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее налоговое законодательство в части повышения предельной суммы годового дохода гражданина с 350 до 700 тысяч рублей для применения налогового вычета на детей», — говорится в обращении депутата на имя главы Минтруда Антона Котякова.