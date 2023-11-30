Общество 30 ноября 2023, 12:42 Депутат Сухарев предложил отменить взыскания за опоздание на работу во время плохих погодных условий

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Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением отменить взыскания за опоздание на работу во время плохих погодных условий. Об этом написал RT.

По словам депутата, трудовое законодательство России не содержит критериев определения степени вины работника за опоздание, возникшее в результате плохих погодных условий, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

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Работник действительно может не прийти вовремя, если пошел сильный снегопад и началась метель, добавил Сухарев.