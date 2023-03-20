20 марта 2023, 11:12
Депутат Сухарев предложил организовать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением организовать в России бесплатные курсы военной и медицинской подготовки. Об этом написал RT.
По словам депутата, желающие пройти курсы граждане должны быть поддержаны на государственном уровне.
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«Прошу Вас поручить рассмотреть вышеуказанное предложение и предоставить официальную позицию Правительства Российской Федерации о возможности организации бесплатных курсов по военной и медицинской подготовке», — говорится в сообщении Сухарева.
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Депутат добавил, что заметил в соцсетях объявления желающих пройти и провести частные курсы военной подготовки.
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