Общество 20 марта 2023, 11:12 Депутат Сухарев предложил организовать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки

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Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением организовать в России бесплатные курсы военной и медицинской подготовки. Об этом написал RT.

По словам депутата, желающие пройти курсы граждане должны быть поддержаны на государственном уровне.

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«Прошу Вас поручить рассмотреть вышеуказанное предложение и предоставить официальную позицию Правительства Российской Федерации о возможности организации бесплатных курсов по военной и медицинской подготовке», — говорится в сообщении Сухарева.

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Депутат добавил, что заметил в соцсетях объявления желающих пройти и провести частные курсы военной подготовки.