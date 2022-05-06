Депутат Стенякина рассказала, кто может бесплатно поехать в санаторий

Некоторые категории россиян имеют право на бесплатные путевки в санаторий. Кто может поехать в санаторий бесплатно и как оформить путевку, Ura.ru рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Получить путевку могут федеральные и региональные льготники.

«Таким правом могут воспользоваться: ветераны боевых действий определенных категорий, участники ВОВ, блокадники, а именно те, кто награжден знаком „Жителю блокадного Ленинграда“, лица, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды, а также дети-инвалиды», — рассказала депутат.

Кроме того, путевки выдают инвалидам войны — это касается не только ветеранов ВОВ, но и других войн и боевых действий. Бесплатно могут поехать в санаторий также члены семей погибших инвалидов войн и ветеранов.

Подать заявление на получение бесплатной путевки можно через МФЦ или сайт «Госуслуги».