Общество 11 ноября 2022, 02:32 Депутат Стенякина рассказала, что маткапитала могут лишить за его незаконное использование

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Депутат Екатерина Стенякина рассказала, что родителей, которые пытаются использовать маткапитал в незаконных целях, могут лишить выплаты и оштрафовать на 120 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«Вокруг маткапитала бытуют разные мифы. Например, что его легко обналичить и использовать по своему усмотрению», — уточнила Стенякина.

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Она пояснила, что эта информация недостоверна. Прокуратура регулярно проводит проверки и наказывает нарушителей по статье «Мошенничество при получении выплат», заключила депутат.

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