Депутат Стенякина призвала ужесточить наказание за преступления против детей и стариков

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина предложила ужесточить наказание за преступления в отношении детей, пожилых людей и инвалидов. Об этом написало Ura.ru.

«В последние годы количество преступлений, совершаемых в отношении пожилых людей, растет. Известны, в том числе, случаи того, когда над людьми старшего возраста издевались в домах престарелых, социальных приютах или же их родственники, опекуны дома. Говорить здесь нужно и об увеличении случаев мошеннических действий в отношении пенсионеров», — сказала депутат.

Детский или пожилой возраст жертвы преступления должен был отягчающим обстоятельством, считает Стенякина. Осужденным за преступления против этих групп граждан нужно запретить выходить из заключения по УДО или амнистии.