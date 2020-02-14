Депутат сравнил Водонаеву с «мужчиной, который прибивал к брусчатке свои гениталии»

Депутат считает, что из затеи Водонаевой ничего выйдет, а ее популярность — временная и вызвана лишь скандалом.

«Мне она напоминает мужчину, который проводил различные арт-акции в центре Москвы и прибивал к брусчатке свои гениталии», — объяснил депутат и добавил, что «просто несколько месяцев, и ее все забудут».