Депутат сравнил Водонаеву с «мужчиной, который прибивал к брусчатке свои гениталии»
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева, попавшая в скандал из-за своих высказываний о «рожающем быдле», рассказала, что планирует строить карьеру политического деятеля и ей уже поступают разные предложения. Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов высказал на это счет свое мнение. Об этом сообщило ИА Nation News.
Депутат считает, что из затеи Водонаевой ничего выйдет, а ее популярность — временная и вызвана лишь скандалом.
«Мне она напоминает мужчину, который проводил различные арт-акции в центре Москвы и прибивал к брусчатке свои гениталии», — объяснил депутат и добавил, что «просто несколько месяцев, и ее все забудут».