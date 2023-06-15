Общество 15 июня 2023, 13:38 Депутат Спиридонов предложил строить и ремонтировать ливневки за счет собранных экологических штрафов

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Решить проблему устройства и ремонта ливневок можно, если направлять на это средства, полученные от штрафов за нарушение экологии. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Александра Спиридонова.

Ученые прогнозируют, что ситуация с сильными, почти тропическими дождями будет только усугубляться. И уже понятно, что во многих городах система ливневок не работает или не справляется с таким количеством осадков. Поэтому депутаты и начали искать возможности усовершенствовать их.

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«Обращусь в Минприроды, чтобы разблокировать возможность использовать средства „зеленых платежей“ на эти цели. В Вологодской области и Коми идею тоже поддержали», — подчеркнул Спиридонов.

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