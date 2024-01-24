Общество 24 января 2024, 14:39 Депутат Соловьев предложил устраивать вечеринки в музеях для привлечения молодежи

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Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что музеи должны развиваться и соответствовать интересам подростков. В связи с этим он предложил несколько идей по привлечению молодежи в данные учреждения, сообщило ИА НСН.

По словам парламентария, такие общественные организации могут использовать современные технологии для проведения виртуальных туров или создания приложений.

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Депутат считает, что организация вечеринок и концертов внутри музея также поспособствует его популярности среди школьников. Еще один вариант — специальные акции и скидки для подростков.