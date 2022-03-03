Депутат Соломатина оценила угрозу дефицита и подорожания импортных лекарств

Замглавы думского Комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина обсудила с «Подъемом» вероятность угрозы дефицита и подорожания импортных лекарственных препаратов из-за введения антироссийских санкций.

По словам парламентария, принято много законов для того, чтобы как можно быстрее закрыть отечественный рынок всеми необходимыми лекарствами и не зависеть от зарубежных производителей.

«Но в основном все лекарства, которые относятся к категории жизненно важных и необходимых, в России есть», — цитируют депутата «Дни.ру».

Она добавила, что могут возникнуть проблемы с теми препаратами, которые не производятся в РФ.

«Какой-то запас, конечно, есть, но насколько его хватит, никто не скажет», — добавила Соломатина.