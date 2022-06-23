Депутат сочла циничной идею продавать землю за счет материнского капитала

Глава думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» предложение внести возможность покупать землю за материнский капитал.

Парламентарий заметила, что сама идея расширения направлений использований маткапитала является хорошей. Что касается предложения покупки земли, то она призналась, что не видит в нем ничего хорошего. По ее мнению, земля должна предоставляться бесплатно семьям с детьми.

«Если мы сейчас в числе первоочередных мер принимаем закон о том, чтобы фермерам землю бесплатно дать, семьи с детьми сегодня и есть та категория, которая нуждается в поддержке государства. У нас столько неиспользованных земель, поэтому я считаю, что торговать землей, продавая ее за счет средств материнского капитала, это абсолютно циничная мера», — подчеркнула Останина.