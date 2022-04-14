Депутат Соболев сравнил проведение акции «Бессмертный полк» в 2022 году с парадом на Красной площади в 1941

Очное проведение акции «Бессмертный полк» в 2022 году важно, поскольку поможет единению россиян. Такой точкой зрения с NEWS.ru поделился депутат Госдумы Виктор Соболев.

Организаторы «Бессмертного полка» заявили, что в этом году акция пройдет очно (в предыдущие годы ее переносили в онлайн из-за коронавируса).

По мнению Соболева, «Бессмертный полк» в этот году можно сравнить с парадом, проведенным в Москве в первый год ВОВ.

«Я думаю, это очень важно с моральной точки зрения, как в 1941-м на Красной площади прошел парад наших войск, а немцы стояли в нескольких километрах от Москвы. Какое моральное воздействие было на наших солдат и офицеров! [Сейчас] это может быть не столь масштабно, но единение нашей стране необходимо. Я сейчас в Сибири работаю, здесь все поддерживают нашу специальную военную операцию на Украине», — заявил депутат.