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    07 июля 2020, 16:21

    Депутат Смолин: в регионы не поступили деньги на питание для школьников

    Дарья Морозова

    Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал об организации питания в школах с начала нового учебного года. Об этом сообщила НСН.

    По его словам, из федерального бюджета были выделены деньги на горячее питание для учеников начальных классов, но в регионы они не поступили.

    «Регионам в сентябре придется кормить детей „за свои“», — пояснил депутат.

    По словам Смолина, в Татарстане менее 30% средств придет из федерального бюджета, остальные — из регионального. В Омской области так же разная доля финансирования школ.