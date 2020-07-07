Депутат Смолин: в регионы не поступили деньги на питание для школьников
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал об организации питания в школах с начала нового учебного года. Об этом сообщила НСН.
По его словам, из федерального бюджета были выделены деньги на горячее питание для учеников начальных классов, но в регионы они не поступили.
«Регионам в сентябре придется кормить детей „за свои“», — пояснил депутат.
По словам Смолина, в Татарстане менее 30% средств придет из федерального бюджета, остальные — из регионального. В Омской области так же разная доля финансирования школ.