Общество 26 января 2024, 11:16 Депутат Смолин призвал «жестко связать» бакалавриат с магистратурой

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Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин назвал главный минус магистратуры. Она может вообще не иметь связи с предыдущей программой бакалавриата, отметил депутат в беседе с ИА НСН.

По его словам, более высокая ступень в учебном процессе изначально задумывалась для углубления в специализацию.

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«Самый популярный пример, который звучал в Госдуме, — это когда бакалавры из ветеринарии поступают в магистратуру по истории. Понятно, что по итогу он становится волшебником-недоучкой в двух областях сразу», — высказался парламентарий.

В связи с этим он призвал «более жестко связать» данные программы.