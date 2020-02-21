Депутат назвал альтернативу запрету абортов

Смакотин не согласился с Милоновым и призвал решать вопрос иными мерами.

«Нужно проводить просвещение, чтобы не было нежелательных беременностей. Нужно добиваться того, чтобы люди понимали и подходили к этому вопросу осознанно. Также нужно заниматься популяризацией семьи, популяризацией рождения и воспитания детей. А запреты — это путь в никуда», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что запрет абортов породит «большую теневую историю». Аборты будут делать подпольно, а такие некачественные вмешательства могут кончиться летальным исходом или лишить женщину возможности в дальнейшем иметь детей.