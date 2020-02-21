Депутат назвал альтернативу запрету абортов
Депутат муниципального образования «Екатерингофский» Олег Смакотин прокомментировал инициативу коллеги Виталия Милонова о закреплении в Конституции РФ запрета абортов. Об этом сообщило ИА Nation News.
Смакотин не согласился с Милоновым и призвал решать вопрос иными мерами.
«Нужно проводить просвещение, чтобы не было нежелательных беременностей. Нужно добиваться того, чтобы люди понимали и подходили к этому вопросу осознанно. Также нужно заниматься популяризацией семьи, популяризацией рождения и воспитания детей. А запреты — это путь в никуда», — подчеркнул депутат.
Он отметил, что запрет абортов породит «большую теневую историю». Аборты будут делать подпольно, а такие некачественные вмешательства могут кончиться летальным исходом или лишить женщину возможности в дальнейшем иметь детей.