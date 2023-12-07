Общество 07 декабря 2023, 17:22 Депутат Слуцкий предложил маркировать азартные онлайн-игры знаком «18+»

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Депутат Леонид Слуцкий направил обращение на имя главы Министерства цифрового развития Максута Шадаева с предложением маркировать возрастным цензом «18+» онлайн-игры, которые включают внутренние покупки. Об этом сообщил News.ru.

Парламентарий указал на актуальность мер, напомнив, что порой дети втайне от родителей тратят большие суммы на азартные видеоигры. Речь идет о программах, в которых присутствует возможность приобрести лишь шанс на получение определенной ценности.