Депутат Швыткин прокомментировал решение ввести военное положение в новых регионах РФ | 360°

Общество 19 октября 2022, 18:07 Депутат Швыткин прокомментировал решение ввести военное положение в новых регионах РФ

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с RT прокомментировал решение ввести военное положение на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Он назвал это решение абсолютно верным в сложившихся обстоятельствах.

Депутат отметил, что после проведения референдумов данные территории стали частью РФ, а решение президента и Совета федерации «продиктовано временем» и является верным.

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О решении ввести военное положение на новых территориях объявил Владимир Путин 19 октября.

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