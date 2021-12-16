Депутат Шхагошев назвал удаление нового канала RT DE на YouTube «государственным заказом»

Удаление на YouTube нового канала RT DE в день запуска телевещания может быть государственным заказом. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, написал RT.

«Вчерашнее решение по нашим дипломатам, сегодня по RT — это связанные вещи», — отметил депутат.

Шхагошев предположил, что атака на российское СМИ может вестись для того, чтобы помешать доносить информацию по очень многим позициям с разных сторон, а новой власти Германии это «только в ущерб».