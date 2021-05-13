Депутат Шерин поддержал идею привлечь Росгвардию к охране школ РФ

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин поддержал идею привлечь Росгвардию к охране школ по всей РФ. Такая инициатива появилась после трагедии, произошедшей в Казани, написал DailyStorm.

Как считает парламентарий, в настоящий момент Росгвардии необходимо поручить разработать единые стандарты безопасности учебных учреждений. Шерин заметил, что школы необходимо окружить заборами, а на входе установить КПП.

«Конечно, можно и нужно Росгвардии поручить разработать комплексную систему мер безопасности школ. Они же профессионалы в этом деле! Ведь их предназначение — заниматься охраной государственных и особо важных объектов», — отметил депутат.

По его словам, пост охраны ни в ком случае не нужно размещать внутри здания школы.

Напомним, что 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев пришел в гимназию и открыл огонь. В результате стрельбы погибли девять человек.