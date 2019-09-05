Депутат Шерин отреагировал на планы США по размещению запрещенных ДРСМД ракет

Парламентарий указал на российские противовоздушные комплексы С-400 и С-500, которые станут достойным ответом на планы Штатов по размещению баллистических ракет.

«Им аналогов в мире нет. Поэтому Турция приняла решение приобрести эти системы ПВО, которые сбивают все существующие ракеты на любой скорости», — пояснил Шерин.

По его словам, также на действия США могут ответить и войска ВДВ. Шерин напомнил, что они предназначены для разведывательных и диверсионных действий в тылу противника. В частности, речь идет об уничтожении ракетных установок и складов с боеприпасами.